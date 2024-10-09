Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Gökdere Pazar Yerinde kurulan Sosyete Pazarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Her pazartesi günü, uygun fiyatlarla kaliteli giyim ürünleri almak isteyen Bursalılar bu pazara akın ediyor.BURSA (İGFA) - Pazarda yer alan tezgahlarda, hem yerel hem de marka ürünlerin geniş bir yelpazesi bulunuyor. Kadın, erkek ve çocuk giyimi için çeşitli seçenekler sunulurken, alışveriş yapmak isteyenler indirimli fiyatlarla kaliteli ürünler edinmenin mutluluğunu yaşıyor.

Giyim ürünleri, çanta, ayakkabı, takı aksesuarları, büyük giyim firmalarının defolu ve taklit ürünlerinin satıldığı sosyete pazarına Bursa’nın her bölgesinden vatandaşlar alışveriş için geliyor. Vatandaşlar hayat pahalılığının hissedildiği son zamanlarda bütçelerini zorlamamak adına sosyete pazarlarını tercih ettiklerini ifade ediyor.

Pazar esnafı ise Bursa’da birçok sosyete pazarının kurulduğunu ancak ürünlerin en uygun fiyatlarla vatandaşa sunulduğu pazarın Gökdere Sosyete Pazarı olduğunu belirtiyor.