2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer alan "Timsah Ateşi", 4 Aralık Pazar günü Merinos Atatürk Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda Bursa seyircisi ile buluşacak. Sevgisiz bir evde hayatlarını sürdüren iki kız çocuğunun etkileyici hikayesini anlatan oyunun biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.

2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer alan "Timsah Ateşi", 4 Aralık Pazar günü Merinos Atatürk Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda Bursa seyircisi ile buluşacak. Sevgisiz bir evde hayatlarını sürdüren iki kız çocuğunun etkileyici hikayesini anlatan oyunun biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.

Türkiye’nin teknoloji odaklı eğlence ve kültür-sanat platformu Biletinial, Timsah Ateşi’ni Bursalı tiyatroseverler ile buluşturacak. Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’in paylaştığı ödüllü oyun, sevgisiz bir evde hayatlarını sürdüren iki kız çocuğunun etkileyici hikayesini anlatıyor. 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer alan Timsah Ateşi, 4 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Merinos Atatürk Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda sahnelenecek. Oyunun biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.

Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. 1989 yılında Kuzey İrlanda’da geçen oyun, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal yapısıyla izleyicileri etkisi altına alıyor. Yapımcılığını Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu & Piu Entertainment’in üstlendiği oyunun yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ergen oturuyor.