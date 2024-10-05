Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri ölümcül hastalık olan Amyotrofik Lateral Skleroz’un iyileşmesi yönünde yaptığı proje ile katıldığı 2024 TEKNOFEST’te Biyoteknoloji İnovasyon yarışması nadir hastalıklar kategorisinde 1’nci oldu.

Uludağ Üniversitesi lisans ve lisanüstü öğrencilerden oluşan FUSion takımının projesi, ölümcül olan ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalarının hayatını iyileştirmeyi ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesini hedefliyor. Projeyi gelişteren FUSion takımı, "İnsanlık adına yeni bir umut kaynağı olabilir" diyerek projelerini daha büyük bir kitleye duyurmayı hedefliyor. FUSion takımı bu yıl Adana’da gerçekleşen TEKNOFEST 2024 Biyoteknoloji İnovasyon yarışması nadir hastalıklar kategorisinde katıldığı yarışmada 1’nci oldu.

Öğrenciler bu mutluluklarını Rektör Profesör Ferudun Yılmaz ile kutladılar.