Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, memleketi Bursa’nın Harmancık ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, memleketi Bursa’nın Harmancık ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, Bursa’da gözyaşları ve gururla son yolculuğuna uğurlandı. Öğle saatlerinde uçakla Yenişehir Havaalanı’na getirilen şehidin naaşı, saat 13.00 sularında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık Sokak’taki baba ocağına getirildi. Burada şehit için komşu ve akrabalarından helallik istendi. Şehidin annesi Zeynep Sevinç ayakta durmakta güçlük yaşarken, baba Mehmet Sevinç ile kız kardeşi Zeynep ve nişanlısı Ayşenur’un askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, Türk bayrakları asılı bulunan evde ve sokakta dua edildi. Şehit Astsubay Emre Sevinç’in cenazesi daha sonra Bursa’daki evin önünden alınarak konvoy eşliğinde Harmancık ilçesi Doğancılar Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.