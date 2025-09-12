Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, oda üyelerinin Ulucami’nde hat eserleri eğitimi aldığını açıkladı.

Eğitim dahilinde oda üyesi rehberler hat sanatı nedir, hat sanatının Türk İslam Tarihindeki yeri, meşhur hattatlar, cumhuriyet sonrası hat sanatı, hat çeşitleri, müsenna (yansıma) yazısı, Ulucamideki hat yazılarının okunuşu, anlamı ve mesajları, hat yazılarındaki ruh beden münasebeti gibi konuları işledi.

Eğitim liderliğini Rehber Erkan Taşdelen yaparken, çok sayıda oda üyesi de eğitime katıldı. Başkan Tansu Erçevik, meslektaşlarının gelişimine yönelik eğitimlere devam edeceklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.