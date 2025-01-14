Bursa Kükürtlü Ticaret Sanayi Odası İlkokulu 4-F sınıfı ögrencileri, İngilizce ögretmeni Saadet Bulut öncülüğünde ve Sınıf Öğretmeni Perihan Yapilican’ın katkıları ile muhteşem bir tiyatro gösterisi sergiledi.BURSA (İGFA) - 19.yy’da Grimm Kardeşler tarafından kaleme alınan Hansel ve Gretel adlı masalı tiyatro oyununa dönüştürerek İngilizce olarak sahn,eleyen minikler; oyun öncesinde harika bir koro ve solo performansın yanı sıra izleyenlere keyif dolu anlar yaşatan dans gösterisi sundu.

Minik Öğrencilerin öğretmenlerinin eşliğinde sergiledikleri Piyes gösterisi, salonu tıklım tıklım dolduran veliler ve izleyiciler tarafından alkış tufanına tutuldu.

Çocuklarının sahnedeki performanslarını büyük bir hayranlık ve neşe ile izleyen veliler, zaman zaman da duygusal anlar yaşadı. Veliler, ayrıca tüm okullar için örnek niteliğinde olan etkinliğin gerçekleşmesinde, başta İngilizce ögretmeni Saadet Bulut olmak üzere Sınıf Öğretmeni Perihan Yapilican’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.