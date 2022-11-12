Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu ve Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu ve Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Teknoloji çağının yoğun şekilde etkilediği gençlere Büyükşehir Belediyespor marifetiyle daha fazla hareket etme ve sosyalleşme fırsatı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarının karşılığını da alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu ve Milli atıcı Aysel Özgan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin El Ayn kentinde yapılan ‘Paralimpik Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda tarih yazdı. 45 ülkeden 600’ü aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda P2 Kadınlar 10 Metre Tabanca SH1 kategorisinde mücadele eden milli atıcı Aysel Özgan, 233.1 puanla Dünya Şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Elde ettiği dereceyle bu branşta dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın sporcu unvanını kazanan Özgan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne ve Bursa’ya büyük bir gurur yaşattı.

Milli sporcu Aysel Özgan, Haziran ayında da Fransa’da gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda rekor kırarak altın madalya kazanmıştı.