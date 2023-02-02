Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Yasin Çimciler, Portekiz’de düzenlenen 2023 IBSA Judo Grand Prix’inde bronz madalya aldı.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Yasin Çimciler, Portekiz’de düzenlenen 2023 IBSA Judo Grand Prix’inde bronz madalya aldı.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü mücadele eden Milli Judocu Yasin Çimciler, 30-31 Aralık 2023 tarihlerinde Portekiz’in Almada şehrinde düzenlenen Görme Engelliler Grand Prix müsabakalarında başarılarına yeni bir halka ekledi. Çimciler, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan niteliği de taşıyan şampiyonada J1 -90 kiloda tatamiye çıktı. Milli sporcu, üçüncülük maçında İtalyan Valerio Roi Teodori’yi ipponla yenerek üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Çimciler Türkiye’ye bronz madalya kazandırarak Nilüfer’de gurur kaynağı oldu.