Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve kent konseylerinin kadın meclisleri iş birliğinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü, geniş katılımla gerçekleşti. Yürüyüşe katılan kadınlar, kadına yönelik şiddettin ve eşitsizliklerin son bulmasını istedi.BURSA (İGFA) - ‘Düşlediğimiz dünyayı birlikte kuracağız’ sloganıyla yapılan yürüyüşte yüzlerce kadın bir araya geldi. Cumhuriyet Caddesi’nden başlayan yürüyüşe katılan kadınlar, Barış Kadın Bandosu eşliğinde Hanlar Bölgesi’ne kadar yürüdü. Alkış ve ıslıklarla yürüyen kadınlar, “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları attı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın eşi Nadire Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer de yürüyüşte Bursalı kadınları yalnız bırakmadı.

Yürüyüşün ardından Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan, ortak bir basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve kız kardeşliğimizin simge günü. Maruz bırakıldığımız zorluklara rağmen yılmadan bıkmadan bir arada yan yana durmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Erkek şiddetine, devlet ve eril medya şiddetine karşı mücadelemizi devam ettireceğiz.

Kadınların çocukların güvencesizleştirildiği, caydırıcı cezaların olmadığı bir dönemde devlet, ciddi bir koruma kalkanı oluşturmak yerine, şiddete en çok maruz kalınan aile yapısını korumakla kendini mükellef kıldı. Kadınlar en çok evlerinde, aile bireyleri tarafından katlediliyorlar. Suçlunun, katilin, istismarcının korunduğu bu yıkılası düzende aile yılı ilanı ile yine en çok kadınlar ve çocuklar, yaşadıkları şiddetin içine daha da hapsedilme tehdidi ile karşı karşıyalar. Evlilik ve doğum oranlarının düşmesini dert edinen ilgili bakanlık, kadınların göz göre göre katledilmesine dair en küçük bir çözüm önerisi getirmiyor.”

“2024 yılında 652 yaşam bir hiç uğruna, sırf korunmadıkları için son buldu”

Son yıllarda artan kadına yönelik şiddet olaylarına ve kadın cinayetlerine de dikkat çekilen basın açıklamasında, “2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Bu son yıllardaki en yüksek kadın cinayeti verisidir. Toplamda 652 yaşam bir hiç uğruna, sırf korunmadıkları için son buldu. Para için öldürülen bebekler, Canice katledilen genç kızlar, koruma talep ettiği halde korunmayan tüm kadınlar, istismar sonucu can veren çocuklar, Narinler, Sılalar için bu ataerkil düzenden hesap soruyoruz! Yoksullukta gittikçe boğulan kadın ve çocuklar, yatağa aç giren çocuklar, torpili yok diye atanamayıp canına kıyan insanlar için bu düzenden alacaklıyız, hesap soruyoruz. Gözümüzü korkutamazsınız. Yaşamlarımız değerlidir” ifadelerine yer verildi.

“Düşlerimiz gerçeğe dönene kadar vazgeçmek yok”

Basın açıklamasında, dünyanın tüm kadınlarının birleşip, düşledikleri dünyayı birlikte kuracaklarına vurgu yapan Osmangazi, Bursa ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanları, “Tüm dünyadaki kadınlar, kız kardeşlerimiz, yoldaşlarımız birbirimize gönülden bağlıyız. Direnişimiz ve mücadelemiz ortaktır ve sınır tanımaz. Filistin’den İran’a, Polonya’dan Şili’ye, İspanya’dan Kanada’ya. Özgürlüğümüz omuzlarımızın üstünde büyüyor ve serpiliyor. Dünyanın tüm kadınları birleşip, düşlediğimiz dünyayı birlikte kuracağız!Ne olursa olsun, el ele ve omuz omuza; eşit, adil bir yaşamda mutlaka buluşacağız! Güvenle yaşadığımız evlerimiz, sokaklarımız ve kentlerimiz olacak! Gece karanlıktan korkarsak birbirimize fener, gidecek yerimiz yoksa yol, o yolda yoldaş olacağız! Aile yılı değil, kadın yılı! Aile değiliz, bireyiz ve kadınız. Yaşasın kadın dayanışması. Düşlerimiz gerçeğe dönene kadar vazgeçmek yok, pes etmek yok, yılmak yok!” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından kadınlar şarkılar eşliğinde dans etti. Düzenlenen ‘Mesaj Duvarı’ etkinliğinde kadınlar, dileklerini duvara yazdı. ‘Kuyu’ etkinliğinde ise kadınlar, yaşadıkları kötü deneyimleri kağıtlara yazarak kuyunun içerisine attı. Kuyunun etrafında çember oluşturan kadınlar, kuyuya attıkları mesajları ateşe verdi. Kadınlar, bu etkinlikle ‘küllerimizden doğuyoruz’ mesajı verdi.