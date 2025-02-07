Rumelisiad üyeleri Ekonomi ve Yatırım zirvesi için bulundukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şampiyon voleybolcuların anma törenine katıldı.

6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman’daki İsias otelinin çökmesi sonucu 35’i KKTC’den gelen çocuk voleybol takımlarından olmak üzere toplamda 72 kişi hayatını kaybetmişti.

35 sporcu için KKTC’de anma töreni yapıldı. Gazimağusa’da yapılacak olan Rumelisiad K.K.T.C Ekonomi ve Yatırım Zirvesi için gelen Bursa’dan giden Rumelisiad heyeti de voleybolcuların anma törenine katıldı

Şampiyon sporcular mezarları başında anılırken, duygusal anlar yaşandı.

Gayrimenkul Yeri öncülüğünde Döveç Group ev sahipliğinde gerçekleşen Rumelisiad K.K.T.C Ekonomi ve Yatırım Zirvesinde KKTC’deki Emlak, Turizm ve Ticaret konuları ele alınacak.

Etkinliklere CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı.