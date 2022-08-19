Fransız kadın, Tekirdağ’da müslüman oldu

Fransız kadın, Tekirdağ’da müslüman oldu

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü Bursalı iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt da katıldı.

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