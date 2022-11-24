Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çiçeközü Mahallesi’nde yaşayan gençler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilk hutbenin okunduğu Kumluk Camisi’nin yakma tablosu ile köylerinde okuma yazma öğrenen yaşlı bayanların kendi elleri ile yazmış oldukları mektubu hediye ettiler.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çiçeközü Mahallesi’nde yaşayan gençler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilk hutbenin okunduğu Kumluk Camisi’nin yakma tablosu ile köylerinde okuma yazma öğrenen yaşlı bayanların kendi elleri ile yazmış oldukları mektubu hediye ettiler.

Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç’ ün davetlisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giden Çiçeközü Köyü Muhtarlığı ve köy gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Kütüphanesi ile meclisi ziyaret ettiler. Heyet burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

Çiçeközü Köyü Muhtarı Nizamettin Filiz, “ Öncelikle Bursa Milletvekilimiz Atilla Ödünç’e köyüm adına teşekkür ediyoruz. Çok güzel dolu, dolu bir program oldu. Programda Cumhurbaşkanımızın konuşma yaptığı grup toplantısına katıldık. Bursa Milletvekillerimiz ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Kütüphanesini ziyaret ettik. Ülkemiz için canla başla çalışan Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Kendilerine Osmanlı döneminde Yenişehir’de bulunan ilk hutbenin okunduğu cami olan Kumluk Camisi’nin yakma tablosu ile 2018 yılında Cumhurbaşkanımız ve Eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu Çiçeközü Köyünde okuma-yazma kursuna giden yaşlı bayanların selamını ve kendi elleri ile yazmış oldukları mektubu ilettik. Kendilerine ve tüm milletvekillerimize tekraren teşekkür ediyoruz” diye konuştu.