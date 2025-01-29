Tunceli’nin Pülümür ilçesinde melanistik olması sebebiyle çok nadir görülen bir sincap, Bursalı doğa fotoğrafçısı Ömer Ahu tarafından görüntülendi.

Albinonun zıttı olarak hayvanların aşırı ölçüde siyah pigmentlenmesi, başka bir ifadeyle yüksek melaninli olması anlamına gelen ’melanizm’, albinizmin tam tersi oluyor. Albinizmde pigment eksikliği söz konusuyken, fazla pigment üretimi meydana gelen melanizm ise vücutta normalden fazla melanin üretimiyle karakterize edilen bir genetik mutasyondur. Melanistik sincaplar da bu çok nadir mutasyonun etkilerini taşıyan sincaplardır. Nadir gözüken bir durum olduğu için bu tür hayvanları fotoğraflamak da oldukça zor ve sabır isteyen bir iş.

Bursalı doğa fotoğrafçısı Ömer Ahu tarafından Tunceli’nin Pülümür ilçesinde görüntülenen melanistik sincap, diğer sincaplarla kıyaslandığında koyu ve siyah kürküyle göze çarptı.