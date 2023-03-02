Avrupa ringlerini sallayan Eskrim Türk Milli Takımı sporcularından Bursa’nın yetiştirip milli takıma gönderdiği Tolga Aslan, Genç Erkekler Kategorisi’nde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.

Avrupa ringlerini sallayan Eskrim Türk Milli Takımı sporcularından Bursa’nın yetiştirip milli takıma gönderdiği Tolga Aslan, Genç Erkekler Kategorisi’nde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.

Estonya’da devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda Genç Erkekler Kılıç Kategorisinde Tolga Aslan, Türk Eskrim tarihinde bir ilki gerçekleştirerek bronz madalya elde etti. Geçtiğimiz yıl Sırbistan Novi Sad’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da Yıldız Erkekler Kılıç Kategorisinde bronz madalya alan Aslan, Genç Erkekler Kılıç Kategorisinde de 5. olmuştu. Tolga Aslan, geçtiğimiz sezonun Yıldızlar Avrupa Klasmanını da 1. olarak tamamlamıştı.

Bursa’da faaliyet gösteren Barış Övunç Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Tolga Aslan 16 yaşında A milli ve Olimpik sporcu unvanını kazanarak spor hayatına devam ediyor. Estonya’nın başkenti Tallinn’de başarılı mücadelesinde Aslan, Bulgar Georgi Zlatarov’u 15-6, İtalyan Marco Stigliano’yu 15-14, Rumen Radu Nitu’yu 15-8 ve çeyrek finalde Polonyalı Marcel Broniszewski’yi 15-14 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Bursalı genç sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden diğer ay-yıldızlı eskrimcilerden genç erkekler kılıçta Muhammed Furkan Kalender 23., Ahmet Turgut Taflan 31., Kerem Çağlayan 35., genç erkekler flörede Mustafa Burak Çufadar 19., Can Alkış 46., Kayhan Sırmacı 73., Alp Tuna Korkmaz 76. ve genç kadınlar epede Aleyna Ertürk 33., Damlanur Sönmüş 40., Kayra Naz Özcan 44., Yağmur Sönmüş ise organizasyonu 52. sırada tamamladı.