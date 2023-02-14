Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde 10 ilde yıkım yaşanırken, bölgeye giden yardımlar devam ediyor. Bursa’nın Keles ilçesinde hayvancılık ile uğraşan çobanlar deprem bölgesindeki aşevlerine 40 koyun bağışında bulundu. Yenişehir ilçesinde toplanan koyunlar kesilerek soğuk hava tırları ile birlikte deprem bölgesine gönderilecek.

Bursa’da hayvancılık yapan çobanlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere 40 koyun bağışladı.

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