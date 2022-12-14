Tarımsal faaliyetlerdeki maliyet artışları; Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki çiftçileri kimyevi gübre yerine kara gübre kullanmaya yönlendiriyor.

Tarımsal faaliyetlerdeki maliyet artışları; Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki çiftçileri kimyevi gübre yerine kara gübre kullanmaya yönlendiriyor.

Artan gübre fiyatlarına karşı arazilerinde kara gübre kullanmaya yönelen Yenişehirli çiftçiler, hem maliyetleri azaltıyor hem sağlıklı ürün yetiştirmenin huzurunu yaşıyor. Yenişehir Ovası’nda tarımsal faaliyetlerin en önemli gider kalemlerinden birisi olan kimyasal gübre kullanımının günden güne azaldığı ifade edildi.

Yenişehir Ziraat Odası ve Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sadi Aktaş, halk arasında "kara gübre" olarak bilinen hayvan gübresinin kullanımının yaygınlaşması memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kara gübre kullanımının her bakımdan yararlı ve avantajlı olduğuna dikkat çeken Aktaş, "Bu alanda geriye dönüş başladı. Son yıllarda tarlalarında kara gübre kullanan çiftçi sayısı giderek artıyor. Yenişehir Ovası’nda sağlıklı gıda yetiştirme konusunda duyarlı kimi çiftçilerimiz de kara gübreyi tercih ediyorlar. Bu anlayış değişikliği çok sevindirici bir gelişme. Diğer çiftçilerimizin de bu yönde örnek oluşturacak adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yenişehir Ovası’nda duyarlı kimi çiftçilerin tarlalarında kara gübre kullanmaya başlamasının sevindirici olduğunu kaydeden Aktaş sözlerini şöyle tamamladı: "İşçiliği konusunda bazı zorluklar olmasına rağmen, kara gübreye yönelişin artmasını bekliyoruz. 2-3 yıl bekletilip iyice kuruduktan sonra toprağa atılması, zaman zaman karıştırılması gerekiyor. İlerleyen dönemlerde kara gübre kullanımının artmasını bekliyoruz ve çiftçimize bu gübreleme yöntemini uygulamasını istiyoruz”

Tarlanın sürülüp ekime hazır duruma getirilmesinin ardından traktörlerle getirdikleri kara gübreyi toprağa serdiklerini söyleyen Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel ise bu çalışma sayesinde o tarlada 6-7 yıl kimyasal gübre kullanmalarına gerek kalmadığını vurguladı. Kara gübre kullanmanın her bakımdan yararlı olduğunu kaydeden Yüksel, "Bizim gibi düşünen çiftçilerimizin sayısının artmasını umuyoruz. Böylece hem maliyetleri düşürecek hem sağlıklı sebze ve meyve yetiştirecekler" diye konuştu.