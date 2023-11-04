Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük ve uzun soluklu uluslararası fotoğraf etkinliği BursaFotoFest, Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Yüzyılın İzleri’ temasıyla bu sene 13’üncü kez kapılarını açtı.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en fazla iz bırakan festivali olma başarısını gösteren BursaFotoFest, bu yıl da Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Kosova, Macaristan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen birçok usta fotoğraf sanatçısını ve fotoğrafa gönül verenleri Bursa’da buluşturdu. Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı fotoğraf festivallerinden olan BursaFotoFest, Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Yüzyılın İzleri’ temasıyla bu sene 13’üncü kez düzenleniyor. Kuratörlüğünü Fahrettin Beceren’in üstlendiği festivalin onur konuğu ise Merih Akoğul oldu. Azerbaycan’dan Fargana Gasimli, Bosna-Hersek’ten Haris Memija, KKTC’den Mehmet Gökyiğit, Macaristan’dan Miln Radisics ve Kosova’dan Suer Celina festivalde yer aldı. Türkiye’den ise Cengiz Karlıova, Alper Tüydeş, Dora Günel, Engin Uzun, Hamit Yalçın, Erhan Sevenler, Gülbin Özdamar Akçay, Oktay Çolak ve Sefa Ulukan gibi birçok fotoğrafçısının eserleri sanatseverlerle buluşuyor. Mehmet Turgut, Murat Germen, Derya Yüksel ve Ercan Arslan gibi isimler ise söyleşiler başlığında deneyim ve tecrübelerini paylaşıyor. BursaFotoFest 2023’te ‘Fotoğrafın Ustaları’ başlığı altında ise Türkiye’de fotoğrafa ve fotoğraf sanatına uzun yıllar yön vermiş İbrahim Zaman, Güler Ertan, Gültekin Çizgen, İzzet Keribar, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer de yer alarak Türkiye’nin fotoğraftaki serüvenini paylaşıyor. Ayrıca atölyeler, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik, 3-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Merinos AKKM’deki festivalin açılış törenine, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Dr. Sefa Ulukan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, usta fotoğraf sanatçıları, fotoğraf sanatı derneklerinin yöneticileri ve fotoğraf tutkunları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, festivaller şehri ve her dönemin en güzel şehri olan Bursa’da son dönemlerde önemli sanatsal çalışmalar yapıldığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür’ sözünü hatırlatan Fethi Yıldız, “Sanata verdiğimiz değerin en güzel örneğini, Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali’nde görüyoruz. Fotoğrafçı, yaşadığı dönemi kayıt altına alan bir tarihçi, onu en estetik bir şekilde ifade eden bir sanatçı, aynı zamanda onu yorumlayan bir sosyologdur. Fotoğrafçılar dünyaya her zaman farklı pencereden bakabilen insanlardır. Sanatın unutulmaya yüz tuttuğu bu günlerde, sanata sahip çıkan fotoğraf sanatçılarını tebrik ediyorum. Festivalimiz tekrar hayırlı olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı. Bazen bir tek fotoğraf karesinin birçok hikayeyi anlatabildiğini söyleyen Gözgeç, sergide de birbirinden güzel ve özel eserlerin yer aldığını ifade etti. Gözgeç, festivalde emeği geçen tüm kurum ve kişileri tebrik etti.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Dr. Sefa Ulukan, 45’in üzerinde dernek başkanıyla birlikte BursaFotoFest’e katıldıklarını hatırlattı. BUFSAD’ın paydaşı olduğu Bursa Fotoğraf Festivali’nin uzun yıllar devam etmesini arzuladıklarını dile getiren Ulukan, başta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etti.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, 2010’da başlatılan Bursa Fotoğraf Festivali’nin 13’üncüsünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bu serüvenin bir ferdi olmaktan onur duyduğunu dile getiren Savaş, festivalin yapılmasında ve sürdürülmesinde büyük emekleri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti. Bursa’nın artık çok önemli bir marka değerine sahip olduğunu söyleyen Savaş, “Umarım sanatın kardeşliği, sevgisi, barışı tüm dünyayı sarar. Bu dünya üzerinde mutluluk içerisinde yaşayalım ve mutluluğun fotoğrafını çekelim. Sanat, sevgiyi var eder. Tüm fotoğrafçılarla birlikte dünyaya barışı, kardeşi, sevgili anlatma konusunda çabalayacağız. Bizler de bu şehrin fotoğrafın başkenti olmasını istiyoruz. Festivalde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festivalin Kuratörü Fahrettin Beceren, festivalin bu sene 13’üncüsünü gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, daha uzun yıllar devam etmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından usta sanatçılar Merih Akoğlu, İbrahim Zaman, Gültekin Çizgen, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer’e protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun 20. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından Dr. Sefa Ulukan ve geçmiş dönem dernek başkanlarına plaket verildi. Öte yandan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından BursaFotoFest’e ve fotoğraf sanatına verdiği katkılardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne TFSF ödül plaketi verildi. Törende, Festivalin Onur Konuğu Merih Akoğlu ve İbrahim Zaman’a da plaket takdim edildi. Daha sonra kurdele kesimiyle birbirinden değerli eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisi seyirciye açıldı. Program, Merih Akoğul’un ’Onur Konuğu Oturumu’ ile devam etti.