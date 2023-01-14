Avrupa’da sürdürülebilir toplu taşımanın öncü şirketlerinden biri olan Bursalı otomotiv firması, hedef pazarlarından İtalya’daki gücünü artırmaya devam ediyor. İtalya ile imzalanan Consip sözleşmesi çerçevesinde firma, Sicilya adasında bulunan Catania’dan aldığı 18 adetlik elektrikli otobüs sipaşinin 11 adedini teslim etti. 2023 başında Catania’da hizmete başlayan elektrikli otobüslerin geri kalanı ise bu yılın ortasına kadar teslim edilecek. E-Atak’ların Catania’nın da ilk elektrikli otobüsleri olduğunu söyleyen firma CEO’su Okan Baş, "İtalya’daki varlığımız günden güne güçleniyor. 2023 yılında İtalya’nın en güneyinden en kuzeyine kadar dört bir yanında elektrikli otobüslerimiz hizmet verecek. İtalya’daki elektrikli toplu taşıma dönüşümünün en önemli oyuncularından biriyiz” dedi.

Avrupa’da sürdürülebilir toplu taşımanın öncü şirketlerinden biri olan Bursalı otomotiv firması, hedef pazarlarından İtalya’daki gücünü artırmaya devam ediyor. İtalya ile imzalanan Consip sözleşmesi çerçevesinde firma, Sicilya adasında bulunan Catania’dan aldığı 18 adetlik elektrikli otobüs sipaşinin 11 adedini teslim etti. 2023 başında Catania’da hizmete başlayan elektrikli otobüslerin geri kalanı ise bu yılın ortasına kadar teslim edilecek. E-Atak’ların Catania’nın da ilk elektrikli otobüsleri olduğunu söyleyen firma CEO’su Okan Baş, "İtalya’daki varlığımız günden güne güçleniyor. 2023 yılında İtalya’nın en güneyinden en kuzeyine kadar dört bir yanında elektrikli otobüslerimiz hizmet verecek. İtalya’daki elektrikli toplu taşıma dönüşümünün en önemli oyuncularından biriyiz” dedi.

Catania’nın ilk elektrikli otobüsleri Bursa’dan

Söz konusu 11 adet e-aracın, İtalya’ya teslim edilen ilk elektrikli otobüsler olduğuna dikkat çeken CEO Okan Baş, “Bu otobüsler Catania’nın da ilk elektrikli otobüsleri oldu. 2023 yılında İtalya’nın en güneyinden en kuzeyine kadar dört bir yanında elektrikli otobüsler hizmet verecek. İtalya’da da toplu ulaşım dönüşümünde firma olarak en önemli oyunculardan biriyiz” diye konuştu.

Elektrikli midibüste hedef liderlik

İtalya’nın kendileri için en önemli hedef pazarlardan birisi olduğunu vurgulayan Okan Baş, “İtalya merkezli kurulan şirketimizle 2023 itibarıyla varlığımızı daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Avrupa’da elektrikli midibüs segmentinin lideriyiz. Teslim edeceğimiz yeni siparişlerle birlikte e-ATAK modelimizin, 2023 yılında da İtalya’da elektrikli midibüs segmentinin lideri olacağını öngörüyoruz. Öte yandan Avrupa’da 6 metreden 18 metreye kadar uzanan elektrikli ürün gamımız ile toplu ulaşımın her boyutta ihtiyacına cevap verebilen ilk ve tek Avrupa markasıyız” dedi.