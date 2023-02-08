Depremden etkilenen bölgelerde ekmek ve gıdaya ulaşım en büyük sorunlardan biri olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ve Tarım Peyzaj A.Ş. depremzedeler için seferber oldu. İlk günden beri BESAŞ’ın bölgeye oluşturduğu ekmek sayısı 220 bini bulurken, Tarım ve Peyzaj A.Ş. de yaklaşık 22 ton kış meyvesini Gaziantep’e gönderdi.

Depremden etkilenen bölgelerde ekmek ve gıdaya ulaşım en büyük sorunlardan biri olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ve Tarım Peyzaj A.Ş. depremzedeler için seferber oldu. İlk günden beri BESAŞ’ın bölgeye oluşturduğu ekmek sayısı 220 bini bulurken, Tarım ve Peyzaj A.Ş. de yaklaşık 22 ton kış meyvesini Gaziantep’e gönderdi.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ederken, depremden kurtulan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ülke genelinde başlatılan seferberlik sürüyor. Depremin hemen ardından tüm birimleri ve bağlı iştirakleri ile depremin yaralarını sarmak için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye destekleri de aralıksız devam ediyor. Deprem sabahında bölgeye acil olarak 1000 adet erzak kolisi gönderen BESAŞ Ekmek Fabrikası, depremzedelerin ekmek ihtiyaçlarının karşılanması için de büyük bir çaba harcıyor. BESAŞ son 24 saatte 140 bin ekmek taşıyan 3 tırı Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine gönderdi. Bunun yanında Bursa - Gaziantep arasındaki mesafenin uzun olması nedeniyle BESAŞ, daha hızlı ekmek temini için deprem bölgesine yakın illerde de ekmek tedarikine gitti. BESAŞ tarafından Muş, Niğde ve Aksaray illerinden temin edilen 80 bin ekmek de İslahiye ve Nurdağı’na ulaştırıldı. Tüm bunlarda birlikte BESAŞ’ın depremzedelere ulaştırdığı ekmek sayısı 220 bini buldu.

Meyveler yola çıktı

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. de depremzedeler için harekete geçti. Tarım Peyzaj A.Ş. yönetimindeki Hikmet Şahin Kent Hali’nden Hal Derneği işbirliğiyle temin edilen, elma, mandalina, portakal ve nardan oluşan 22 ton kış meyvesi, İslahiye ve Nurdağı’ndaki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, gönderilen tırın ardından bir tırın daha hazırlandığını ve toplamda 45 ton meyveyi bölgeye ulaştırmış olacaklarını söyledi. Polat, “Bölgeye ulaştırılacak meyveler personelimiz tarafından afetzedelere dağıtılacak. İnşallah afetzedelere bir nebze de olsa ilaç olur, merhem olur” dedi.