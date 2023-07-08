Bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, geleneksel kortej yürüyüşünün ardından, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndan dünyaya barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği dans gösterileriyle başladı.

Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olma unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen ve bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu yıl 17 farklı ülkeden 650 misafir dansçıya ev sahipliği yapıyor. Yarışmada ayrıca 20’den fazla yerel ekip sahne alacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen yarışma, Atatürk Heykel’ine çelenk sunumu ve gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilmesiyle başladı.

"Ana gayemiz barış"

Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın ana gayesinin barış ve kardeşlik olduğunu söyledi. Yarışma aracılığıyla tüm dünyaya Bursa’dan barış mesajları gönderildiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “Türkiye olarak bu barışı temin etmek adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Organizasyonun kusursuz olmasını temenni ediyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm misafirlere Bursa’mıza ve Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum” dedi.

BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle yapılan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın dünyada sayılı halk dansları organizasyonları arasında gösterildiğini belirtti. Farklı kültür ve inanışları Bursa’da buluşturduklarını dile getiren Etkeser, yarışmanın dünya barışına katkı sağlamasını temenni etti. Konuşmaların ardından yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin katılımıyla renkli kortej yürüyüşü başladı. Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, kortejdeki yerli ve yabancı halk dansları ekiplerini alkışlayarak selamladı. Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kültürpark’a kadar süren kortejde, yabancı ekipler yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı.

Kortej yürüyüşünün ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki açılış gecesinde ise tüm ekipler bir araya gelerek sırasıyla hem gösterilerini Bursalılar için sergiledi hem de dünyaya verdikleri barış mesajını yineledi. Konuk dansçılar, açılış gösterisinin ardından yöresel kıyafetleriyle Başkan Alinur Aktaş’ı tarihi belediye binasında da ziyaret etti.

Bu sene 17 ülkenin yarışacağı etkinlikte 650 yabancı dansçı yer alıyor. 20 yerli topluluğun da katıldığı halk dansları yarışmasında 1200’e yakın dansçı 7 - 12 Temmuz tarihleri arasında hem kültürlerini hem de hünerlerini sergileyecekler. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Hırvatistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya, Karadağ, Kosova, Macaristan, Meksika, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu ve Sırbistan’dan 650 dansçı Altın Karagöz için mücadele ederken, 20’den fazla yerel dernek ise özel gösterileriyle sahne alacak. Dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra kent merkezi ve 17 ilçe merkezinde kültürel birikimlerini beğeniye sunacak.

Durmazlar’ın ana sponsorluğunda, Referans Catering, Parkur Zeplinx Karina Otel ve Hayat Hastanesi’nin de destekleriyle gerçekleştirilen yarışmanın, 12 Temmuz Çarşamba günü yapılacak gala gecesinde jüri değerlendirmesi sonucu birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin Avro ödül verilecek. Ayrıca bir ekip ise bin Avro TÜRKSOY özel ödülünün sahibi olacak. Bu yıl bir ödül de seyirci oylamaları ile yapılacak. Finalde tüm seyircilerin akıllı cihazlarından yapacakları oylama sonucunda bir ekibe Seyirci Özel Ödülü verilecek.