Asrın felaketinin yaşandığı bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek adına canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte deprem bölgesindeki özel çocuklar için de ‘Bursa’dan Antakya’ya Otizm Kardeşlik Köprüsü’ kampanyası düzenledi.

Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından yaraların sarılması için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere ihtiyaç duyduğu malzemeleri de en kısa sürede ulaştırıyor. Bölgedeki çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da özel bireyler için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak hareket ediyor. Daha önceden çocuklar için ‘Oyuncaklarımızı ve kitaplarımızı paylaşıyoruz’ kampanyası düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez özel bireyler için ‘Bursa’dan Antakya’ya Otizm Kardeşlik Köprüsü’ kampanyasına start verdi. Bursa’dan Hatay’a özel eğitim malzemeleri gönderme üzerine hazırlanan otizm farkındalık günü etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği, Bursa Otizm Derneği, Renk Otizm Derneği, Mina Otizle Yaşam Derneği, Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği, Anadolu Otizm Federasyonu, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi de destek verdi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde biraraya gelen otizmli çocuklar ve aileleri, gönüllüler tarafından gönderilen otizm eğitim seti, eşleştirme kartları, renk şekil tamamlama, oyun hamuru, kırtasiye malzemeleri, eğitici kutu oyunları ile okuma yazma setlerinin yer aldığı malzemeleri, tek tek kolilere yerleştirdi. Materyalleri, Antakya’ya gönderilmek üzere hazır hale getiren otizmli çocuklar, deprem bölgesinde özel ihtiyaçları olan çocukların yanlarında olduklarının mesajını verdi.

Engelliler Şube Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Oya Ovat, 2 Nisan Tüm Dünyada Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla derneklerin biraraya geldiklerini söyledi. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından bu seneki otizm farkındalık etkinliğini Hatay’a özel eğitim malzemesi göndererek düzenlemeye karar verdiklerini belirten Ovat, “Dernek üyeleriyle ve otizmli çocuklarla biraraya gelerek malzemelerin paketlemesini yaptık. Önümüzdeki günlerde de Antakya’ya göndereceğiz” dedi.