İnegöl’de yaşayan Erdal Çeğil (58), tekstil firmasının Kahramanmaraş’taki fabrikasında usta başı olarak çalışmaya gitti. Apartmanda yaşayan Çeğil, sabah saatlerinde depreme yakalandı. Çeğil, apartmanın çökmesi sonucu enkazda kaldı. 81 saat süren çalışma sonucu ekipler Çeğil’in cansız bedenine ulaştı. Enkazdan çıkarılan Çeğil’in cansız bedeni, Kahramanmaraş’tan dönüş yapan yardım Tırıyla İnegöl’e getirilerek ailesine teslim ettiler. 3 çocuk sahibi Çeğil’in cenazesi öğle namazına müteakip Yeni mahalle camiinde kılınan namazın ardından Alanyurt Kent Mezarlığına defnedildi.

Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için kıyafet dikiyor

Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için kıyafet dikiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinden çalışmak için gittiği Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde kaldığı apartmanın çökmesi sonucu enkazda hayatını kaybeden Erdal Çeğil (58) toprağa verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.