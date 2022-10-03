İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından hazırlanan 11 bin adet okul çantası ve kırtasiye seti Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki ve Suriye’deki öğrencilere dağıtıldı.

İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından hazırlanan 11 bin adet okul çantası ve kırtasiye seti Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki ve Suriye’deki öğrencilere dağıtıldı.

Yeni eğitim yılının başlamasıyla Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ve Suriye içerisindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için bir yardım organizasyonu gerçekleştirildi.

Bursa’daki hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 11 bin adet okul çantası ve kırtasiye seti Suriye’nin İdlib ili kırsalı ve Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki öğrencilere dağıtıldı.

İçerisinde defter, kalem, silgi, cetvel takımı ve boyama kalemi gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu setler ve okul çantalarını alan öğrenciler mutlu oldu.

Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, yaptığı açıklamada, desteklerinden ötürü Bursa Şubesi ve bağışçılarına teşekkür etti.

Öğrencilerin aldıkları hediyelerle mutlu olduklarını belirten Aydın, "Yıllardır savaşın sürdüğü bu coğrafyada eğitime yönelik olarak yapılan her çalışma büyük önem ifade ediyor. Suriye’deki birçok aile maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarına kırtasiye malzemesi alamıyor. Bu nedenle Bursa’dan gönderilen bu çanta ve kırtasiye malzemeleri çocuklarımızın çok önemli bir ihtiyacını gidermiş oldu" diye konuştu.

Sebahattin Aydın, İnsani Yardım Vakfı’nın Suriye içerisindeki eğitim çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.