Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın babanın ve komşuların ifadesine başvuracağı kaydedildi.

Çocukların 6’sının anne Amine El Cesim’e ikisinin ise kardeşine ait olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kriminal ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı cenaze araçları ile çocuklar, anne ve kuzenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı

Bursa’da Suriye uyruklu 8’i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, bilirkişi ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın incelemesi tamamlandı. Cenazeler Büyükşehir Belediyesi’ne ait ceanaze araçlarıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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