Bursa’da bir otomobil sürücüsü trafikte Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak hem diğer sürücüleri, hem de çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandası vatandaşların kamerasına yansırken, sürücünün yanlayarak dönmesine kimse anlam veremedi.