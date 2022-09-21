Bursa’da 20 Nisan günü cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP FESK hücresi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir’in Dikili ilçesinde yakalanmalarının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırının failleri, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sonrasında emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar Bursa Adliyesine sevk edildi.

Bursa’da 20 Nisan günü cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP FESK hücresi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir’in Dikili ilçesinde yakalanmalarının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırının failleri, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sonrasında emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar Bursa Adliyesine sevk edildi.

Olay, 20 Nisan günü merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi’nde meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Patlama sonrası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu.

MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü MLKP FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir Dikili’de yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından 3 kişi Bursa’ya getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından zanlılar, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiler.

Burada işlemleri tamamlanan terör örgütü mensupları geniş çaplı güvenlik tedbirleri altında Bursa Adliyesine getirildi. Zanlılar, cumhuriyet savcısına verecekleri ifadenin ardından mahkemede hakim karşısına çıkarılacak.