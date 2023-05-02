Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Çanakkale’den tarihi geziden dönen öğrencileri taşırken devrilen otobüsün kazasıyla ilgili ilk bilirkişi raporu çıktı.

Çanakkale gezisinden dönen ve Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri ile öğretmenlerini taşıyan, Kemal Arslan (59) yönetimindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, gece 00.00 sıralarında Şehitler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüje yan yattı. Kazada sürücü Arslan ile öğrenci Çağan Özgen Çelik hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Yaralılardan 18’i ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise olay yerinde ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

İlk rapor çıktı

Kazanın ardından İnegöl Cumhuriyet Savcılığınca görevlendirilen bilirkişi kaza yerinde ve otobüste incelemede bulundu. Rapora göre; otobüste herhangi bir mekanik arıza olmadığı, kazanın sürücü hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı.

Kazanın nasıl meydana geldiği ise sürücünün otopsi raporuyla ortaya çıkacak.