Bursa’da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri başladı. Bu çerçevede Hüsnü Züber İlkokulunu ziyaret eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk ders heyecanına ortak oldu.

Bursa’da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri başladı. Bu çerçevede Hüsnü Züber İlkokulunu ziyaret eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk ders heyecanına ortak oldu.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı okula uyum eğitimleri haftası çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı. Nilüfer ilçesinde bulunan Hüsnü Züber İlkokulunu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, ilk ders heyecanı yaşayan öğrenci ve velileriyle bir araya geldi. Ziyarete, Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü idarecileri de katıldı.

Gür, “Özlem sona erdi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılını uyum haftası etkinlikleri ile açtık. Çocuklarla birlikte olmak çok heyecan verici. Çocukların ve ailelerin heyecanını görmek gerçekten bizi de çok heyecanlandırdı. Umarım ülkemiz, memleketimiz ve güzel Bursamız için hayırlı bir yıl olur” dedi.

5 Eylül 2022 itibariyle okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıflara başlayan öğrenciler için uygulanan uyum eğitimi haftası programı, 9 Eylül 2022 tarihinde tamamlanacak. Ortaokulların 5’inci ve liselerin 9’uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları 2022-2023 eğitim öğretim döneminin açılacağı 12 Eylül’de başlayıp 16 Eylül’e kadar sürecek.