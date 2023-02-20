2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Bursa’da ilk ders zili çaldı. Bursa’da okulları ziyaret eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Bursa’da ilk ders zili çaldı. Bursa’da okulları ziyaret eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

Eğitim ve öğretim takvimine göre 6 Şubat 2023’te başlaması planlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkisi altına alan deprem nedeniyle 20 Şubat 2023’e ertelendi. 71 ilde okullar eğitim öğretime bugün itibariyle başladı. Depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin ise çeşitli illere nakil işlemleri gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa’da okulların açılmasıyla birlikte ilk ziyaretini Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokuluna gerçekleştirdi. Ziyarette Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve İl Milli Eğitim Temel Eğitim Şubesinden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Karaca da eşlik etti. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden ve onlarla bir süre sohbet eden Gür, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilere başarılar diledi.

Bursa’da okul öncesi öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek uygulaması başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca tüm anasınıfı öğrencilerine yönelik başlatılan ücretsiz yemek uygulaması kapsamında Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu’nun anasınıfındaki çalışmaları yerinde inceleyen İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, okuldaki minik öğrencilerin öğle yemeğine katıldı. Öğrencilere kendi elleriyle servis de yapan Gür ve beraberindekiler, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, tüm Türkiye’de okul öncesi öğrencilerine yönelik başlatılan ücretsiz yemek uygulaması hakkında şunları söyledi:

“Bakanlığımızca başlatılan ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıklarımız Bursa’da tamamlandı. Bugün itibariyle tüm okul öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek hizmeti sağlıyoruz. Okul öncesindeki tüm çocuklarımıza beslenme hizmeti verilmesi konusunda hazırlıklarımız, il millî eğitim müdürlüğümüz, ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz ve okul müdürlüklerimiz tarafından titizlikle yürütülüyor. Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokullarımız ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumlarımızın dışında kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullarımıza da meslek liselerimiz tarafından yemekler hazırlanarak ulaştırılacak. Ücretsiz yemek hizmetinin öğrencilerimize sağlanması noktasında başta Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere emeği geçen herkese öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.”

Gür’den deprem bölgesinden gelen ailelere ziyaret

İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu ziyaretinin ardından deprem bölgesinden Bursa’ya gelen ailelerin misafir edildiği Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Gür, depremden etkilenen ailelerin çocuklarına yönelik okul bünyesinde açılan anasınıfında öğrencilerle bir araya geldi.