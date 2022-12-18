Bursa’da dün sabah saatlerinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı feci kazada sürücüler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tır sürücüsüne 20 gün ev hapsi verilirken, minibüs sürücüsü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa’da dün sabah saatlerinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı feci kazada sürücüler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tır sürücüsüne 20 gün ev hapsi verilirken, minibüs sürücüsü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaza, Orhangazi-İznik karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin işçilerini taşıyan C.K. (19) idaresindeki minibüs tarlaya dönüş yaptığı esnada aynı yönde gitmekte olan Ali İhsan P. (59) idaresindeki tır, minibüse çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

İki sürücü adliyeye sevk edildi

Kaza sonrasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen minibüs sürücüsü C.K. ile minibüse çarpan tırın sürücüsü Ali İhsan P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Ali İhsan P. 20 gün ev hapsine mahkum edilirken, C.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.