Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytinlikte çıkan tartışmada arkadaşının tüfekle vurduğu genç bacağından yaralandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytinlikte çıkan tartışmada arkadaşının tüfekle vurduğu genç bacağından yaralandı.

Olay, Orhangazi’de saat 14.30 sıralarında bir zeytinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde Emir D.’yi (24) bacağından yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri olay yerindeki araçta ve çevrede inceleme yaptı. Emir D’nin zeytinliğe birlikte geldiği şahısları tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Emir D’nin 3 arkadaşı ile birlikte araçla zeytinliğe geldiği ve bir süre sonra arkadaşlarının bahçeden ayrıldığı belirlendi. İddiaya göre tekrar zeytinliğe gelen Berkay B., tartıştığı Emir D.’yi tüfekle bacağından vurdu.