Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, hileli ışık kullanarak satış yapan pazarcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ürünün doğal görünümünü bozacak şekilde aydınlatma yaparak vatandaşı kandıran pazarcı esnafına para cezası kesildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, hileli ışık kullanarak satış yapan pazarcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ürünün doğal görünümünü bozacak şekilde aydınlatma yaparak vatandaşı kandıran pazarcı esnafına para cezası kesildi.

Son günlerde artan şikayetler üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde tezgâhtaki ürünün doğal görünümünü bozacak şekilde ışık kullanan pazarcı esnafına para cezası kesti. Geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde, pazar tezgahlarında kullanılan hileli ışık ve aydınlatma sistemleri zabıta ekipleri tarafından sökülerek toplandı. Tezgah sahibi pazarcı esnafına da 5957 sayılı hal kanununa istinaden 697’şer lira para cezası kesildi.

Denetimlerin süreceğini belirten yetkililer, pazarcıları hileli ışık kullanmamaları konusunda uyardı. Osmangazi’de, haftada 55 pazar kurulduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz uygulamada, yaklaşık 2 bin pazarcı esnafını denetledik. Yaptığımız denetimler sonunda 95 esnafa 5957 sayılı hal kanununda belirtilen düzenlemelere aykırı satış yaptıkları için 697’şer lire para cezası kesildi. Ayrıca, tezgahlarda kullanılan hileli aydınlatma sistemleri de toplandı. Pazarcıların aynı suçu tekrar işlemeleri halinde cezaları iki katına çıkıyor. Hileli ışık kullanan pazarcılara yönelik denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek” diyerek, pazarcıları uyardı.