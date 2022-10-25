Bursa’da parçalı güneş tutulmasını yüzlerce öğrenci özel gözlüklerle ve teleskopla gözlemledi.

Bursa’da parçalı güneş tutulmasını yüzlerce öğrenci özel gözlüklerle ve teleskopla gözlemledi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ne (GUHEM) gelen yüzlerce öğrenci, en önemli gök olaylarından biri olan parçalı güneş tutulmasını birlikte izledi. Tutulma için özel olarak hazırlanan etkinlikte ilk olarak GUHEM Operasyon Sorumlusu Astronom Furkan Tomak, öğrencilerle Güneş Tutulması ile ilgili detaylı bir sunum paylaştı. Ardından etkinliğe katılan öğrenciler merkezin tutulma için hazırladığı “Güneş Gözlemcisi” gözlüğü ve teleskopla bu gök olayını gözlemledi.

Ülkemizden görülen son ’Tam Güneş Tutulması’ 29 Mart 2006’da gerçekleşmişti. Bir sonraki Tam Tutulma 30 Nisan 2060’ta gerçekleşecek. Ülkemizden görülebilecek bir sonraki Parçalı Güneş Tutulması ise 2027 yılında yani yaklaşık 5 yıl sonra gerçekleşecek.

Çocuklar da çok heyecanlandıklarını belirterek, bilimsel olarak güneş tutulmasının eğitimini aldıklarını anlattı. Ardından özel gözlüklerle ve teleskopla güneşe bakarak, tutulmanın nasıl olduğunu gördüklerini ifade ettiler. İlk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştıklarını dile getiren öğrenciler, yaşadıkları deneyimi unutmayacaklarının altını çizdi.

Çocukların yanı sıra bazı velilerin de güneş tutulmasını gözlemlediği görüldü.