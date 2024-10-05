Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yuvalandırma Şenliği’nde sıcak bir yuvaya kavuşmak isteyen yüzlerce can dostu, Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yuvalandırma Şenliği, hayvanseverler ve sahiplenecek ailelerin katılımıyla coşkulu bir etkinliğe dönüştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yuvalandırma Şenliği, hayvanseverleri ve sokak hayvanlarını bir araya getirdi.

Sahipsiz kalan kedi ve köpeklerin yuva bulmasına olanak tanıyan etkinlikte, katılımcılar evlat edinebilecekleri can dostlarıyla tanışma fırsatı buldu.

Aynı zamanda derneklerin de katılımını sağladığı yuvalandırma şenliğinde, dernekler sahiplenilen hayvanlar için mama ve hayvanların ihtiyaçlarına yönelik ürünleri satışa sundu.