Bursa’nın Mudanya ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ramiz B. ve oğlu Alper B., teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın 3 aylık teknik takibi sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, Ramiz B. (67) ve oğlu Alper B.’nin (41) evinde bir miktar döviz ve altına el konuldu. Daha önce iki dönem Kumyaka Mahallesi’nde muhtarlık yapan Ramiz B.’nin kooperatif başkanlığı döneminde çeşitli usulsüzlüklere karıştığı iddia edildi. Ramiz B. ve oğlu Alper B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.