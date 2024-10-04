Bursa’da yolcuyla tartışan belediye otobüs şoförü yol kenarında durup, "Psikolojim bozuldu" diyerek hareket etmedi. Şoför yolcuları otobüsten indirdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü şoförü yolculardan biriyle henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine şoför, otobüsü yol kenarına çekerek tüm yolcuların inmesini ve gitmeyeceğini söyledi. Tüm yolcular duruma isyan ederek otobüsten inmek zorunda kaldı.

Psikolojisinin bozulduğunu öne süren şoför yarım saat dinlendikten sonra yoluna devam etti.