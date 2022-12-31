Bursa’da polis ekipleri kaçak içkinin önüne geçmek için alkollü mekanlara denetim yaptı.

Bursa’da polis ekipleri kaçak içkinin önüne geçmek için alkollü mekanlara denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri, il genelinde içki satışı yapılan yerler ile eğlence merkezlerinde kaçak ve sahte içki üzerine denetim gerçekleştirdi. Alkol ürünleri satılan iş yerlerinde şişelerdeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uygunluğunu inceleyen ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Alkol tüketeceklerin bandrolsüz, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları konusunda uyaran ekipler, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ise ihbarda bulunmalarını istedi.