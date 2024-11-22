Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) iş birliğinde ‘Yeşil Sanayi-Yeşil OSB Zirvesi’ düzenlendi. Programda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi temsil etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve MARSİFED tarafından ‘Yeşil OSB, Yeşil sanayi, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, karbon ayak izi gibi çevresel konuların konuşulması amacıyla ‘Yeşil Sanayi-Yeşil OSB Zirvesi’ düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki zirveye, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, MARSİFED Başkanı Osman Akın, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ve çok sayıda sanayici katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, emanete sahip çıkıp emaneti teslim etme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Aldıkları emanetin temiz hava, gıda, yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevre olduğunu anlatan Direkçi, “Emaneti devam edebilecek şekilde devredebiliyorsak eğer bunun adına sürdürülebilirlik diyoruz. Bizden sonrakilere bırakmak kaydıyla kaynakları tüketerek, kullanarak hayatı devam ettirebilirsiniz. Bu yüzden sürecin içerisinde çevre çok kıymetli rol oynuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sadece şehrin merkezinde değil, tüm il sınırları içerisinde çok fazla çevreyle ilgili faaliyette bulunuyoruz. Su izi, karbon ayak izi, temiz enerji, atıkların akıllıca bertaraf edilmesi, geri kazanılabiliyor olması, mera ve tarım alanlarının zarar görmemesi, bu alanların etkin kullanılması gibi birçok konuda projeler geliştiriyoruz” dedi.

Suyun kıymetinin önümüzdeki 5-10 sene içerisinde daha fazla olacağını ifade eden Direkçi, su kaynaklarının hızlı ve hoyratça kullanıldığına dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daha mutlu ve daha yeşil bir gelecek için elinden geleni yaptığını söyleyen Direkçi, “Bizim ülkemizi ve gezegenimizi de koruyor olmamız lazım. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri o yüzden kıymetli. Hep beraber çocuklarımızın geleceğini hazırlamak için bizler hazırız. Her türlü iş birliğine hazırız. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından ‘İklim krizinden önce son çıkış’, ‘Yeşil sanayi, sürdürülebilir üretimde yeşil OSB’nin önemi’ ve ‘Sektörlerde sürdürülebilirlik, çevreci şirketlerin yükselişi ve yeşil ekonomi’ başlıklı oturumlarla devam etti.