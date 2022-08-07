Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, genişleyen hizmet alanı ile unvanı değişen Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi’nin Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sürecinde anahtar rol üstlenmeye devam edeceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin 23. Olağan Genel Kurulu Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da alınan kararla S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin unvanı, genişleyen hizmet alanı dolayısıyla ‘S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’ olarak değiştirildi.

‘AB HİBELERİNDEN YARARLANMALIYIZ’

Genel Kurul’daki konuşmasında Avrupa Yeşil Mutabakatının gerektirdiği dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, “İhracatımızın yaklaşık yüzde 50’sini Avrupa Birliği’ne (AB) yapıyoruz. Gerekli adımları atmazsak 2026’dan itibaren AB ile ticarette bazı ürünlerde karbon vergisi ödeyeceğiz. Bu bağlamda 1998’de temelini attığımız bu oluşumun önemi daha net ortaya çıkıyor. Yeşil Mutabakatın merkezinde Yeşil Çevre var. AB’nin Yeşil Mutabakat için ayırdığı 125 trilyon dolarlık kaynaktan pay almamız gerekiyor. AB’nin 27 ülkesinde yeşil enerjiye yönelik milyarlarca euro hibe desteği var. Birçok konuda somut projeler hazırlayıp AB’den buraya fon aktarımını sağlamalıyız. Bu konu özelinde baktığımızda Yeşil Çevre, örnek yapılardan biri oldu. Bu örnek yapısını uzun yıllardır başarıyla korumayı sürdürüyor.” dedi.

Yeşil Çevre’nin örnek çalışmalarıyla Türkiye’ye rol model olmasından dolayı gururlu olduklarını dile getiren Kooperatif Genel Müdürü Mehmet Aydın ise “Çalışma arkadaşlarımla birlikte Yönetim Kurulumuzun çizmiş olduğu vizyon ve verdiği destekle ortaklarımıza, çevremize, Bursa’ya katma değer sağlayacak kıymetli hizmetler üretmeye gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Divan Kurulu Başkanlığını Nurettin Uşak, yazman üyeliklerini Semih İdil ve Fatma Gürsoy’un yaptığı Genel Kurul’da 2021 yılı yönetim kurulu ve çalışma raporu sunularak gündem maddeleri karara bağlandı.