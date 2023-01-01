Bursa’da yaşanan ilginç olaylar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa’da yaşanan ilginç olaylar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlk görüntü, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler Timsah Arena’nın çatısına çıktı. Bir süre canlarını tehlikeye atarak çatıda gezerlerken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Diğer görüntüde, Osmangazi’de motosiklet üzerindeki 4 kişilik aile, tehlikeli şekilde yolda seyretti. Aile ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Son görüntü de yine Osmangazi ilçesinde çekildi. Tofaş marka Şahin model bozulan otomobili tamirciye götürmek için ilginç bir yöntem seçildi. Bozulan otomobil başka bir otomobil ile çekilerek götürüldü. O anlar trafikteki başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.