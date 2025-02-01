Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yarıyıl Şenliği’, binlerce çocuğun sömestr tatilini eğlence dolu geçirmesini sağlıyor. Gezilerden atölyelere, tiyatrolardan eğlenceli oyunlara kadar birçok eğitici ve öğretici etkinliğe katılan öğrenciler, yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor.BURSA (İGFA) - Öğrenciler sömestr tatilinde hem gülsün hem öğrensin diye Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Şenliği’ programı, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan kapanış şenliğiyle devam etti. Çocukların eğlenceli bir sömestr tatili geçirmelerinin hedeflendiği şenlik kapsamında iki hafta boyunca atölyeler, tiyatro ve sinema gösterileri, geziler, Karagöz gölge oyunları, çocuk oyunları, müzikal dinletiler, dart ve masa tenisi etkinlikleri, bowling turnuvaları, buz pateni etkinlikleri, söyleşiler, şiir okumaları, sihirbaz gösterileri ve doğa yürüyüşleri yapıldı. Ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar, çocuklara unutulmaz hatıralar bıraktı. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki kapanış şenliğinde ise salonu dolduran yüzlerce çocuk, baloncuk, jonglör, tahta bacak gösterisi ve DJ performansıyla keyifli anlar yaşadı. Eğlence ve kahkaha dolu dakikalar geçiren öğrenciler, görsel şölenin tadını doyasıya çıkardı.

Etkinliklerine katılan aileler, çocuklarının çok verimli ve eğlenceli bir yarıyıl tatili geçirdiğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.