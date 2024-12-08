’Eğitimde Yapay Zeka-Geleceğin Eğitimi’ konulu konferans, alanında uzman isimleri, kent yöneticilerini ve eğitim dünyasını bir araya getirdi.

Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde gerçekleştirilen konferansta, teknoloji yazarı ve trend avcısı M. Serdar Kuzuloğlu, sinirbilim ve insan davranışları üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Sinan Canan, Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Teacher X kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül, matematik eğitimci Doç. Dr. Burak Karabey, eğitim teknolojileri uzmanı Lara Özer ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Samur ile yönetmen ve görüntü yönetmeni Ozan Sihay’ın sunumları ve atölyeleriyle unutulmaz bir güne imza atıldı.

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya “Kurulduğumuz günden bu yana akademik yönden sürekli ülkemizin en başarılı okulları arasında yer alıp, ‘Eğitimde Bursa’nın Türkiye markası’ olmayı başaran okul olarak; akademik çalışmaların yanı sıra, eğitimdeki gelişmeleri ve organizasyonları da çok yakından takip ediyor, ulusal organizasyonlar düzenliyoruz. Bugün bizleri bir araya getiren ‘Eğitimde Yapay Zeka - Geleceğin Eğitimi Konferansı’, bu anlayışla düzenlediğimiz organizasyon zincirinin yeni bir halkası. Konferansın amacı, eğitimde yapay zeka uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarını tartışarak, eğitim teknolojilerinin geleceğini keşfetmek, inovatif öğrenme yöntemlerini tanıtmak ve bu alandaki en son gelişmeleri paylaşmak için toplandık. Teknolojinin hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de dönüşümsel bir etki oluşturduğunu görüyoruz. Yapay zeka teknolojisi hızla gelişiyor ve eğitimin geleceğini şekillendiren en kritik güçlerden biri haline geliyor. Yapay zeka, eğitim süreçlerini bireyselleştirmekten öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeye kadar geniş bir potansiyele sahip. Doğru şekilde yönlendirildiğinde yapay zeka, eğitimde fırsat eşitliğini artırabilir, öğretmenlerin yükünü hafifletebilir ve öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlayabilir. Ancak bu gelişmeler etik, sosyal ve pedagojik soruları da beraberinde getiriyor. Bugün burada bu fırsatları ve zorlukları birlikte tartışacağız” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti. Yapay zekayı hayatımıza çok hızlı giren ve çok hızlı bir şekilde adapte olmamız gereken bir olgu olarak tanımlayan Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Bu olgu hayatın her alanında var, ancak bu gelişmenin eğitimciler tarafından ele alınması, dile getirilmesi çok önemli. Bu gelişmenin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilerleyebilmesinin yolunun eğitimciler tarafından ele alınmasından geçtiğini düşünüyorum. Hızlı bir değişim ve yenilenmenin içerisindeyiz. Bu tür organizasyonlar çok önemli ve bu çalışmaların devam etmesini temenni ediyorum. Yapay zeka uygulamalarını öğrenciler çoktan öğrendi ve kullanmaya başladı, öğretmenlerimizin de bu yeni uygulamalara hızlı adaptasyonu çok önemli. Burada değişime verilen çok güçlü bir destek var” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e vekalet toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız da Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin eğitim olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Türkiye’nin tamamını ilgilendiren en önemli konu eğitim. Bugün burada çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapılıyor. Yapay zekayı hayatımıza, eğitim sistemimize, üretim araçlarımıza uydurabilmek için çağa uygun bir eğitim sistemimiz olması gerekiyor. Dijital dönüşüm hayatımızın her alanında, ancak önce eğitimi, eğitimin, öğretmenlerin sorunlarını çözdüğümüz takdirde daha mutlu yarınlara koşacağız. Biz eğer ülke olarak birinci önceliğimizi nitelikli eğitime vermediğimiz takdirde çağı kaçırıyoruz ve ülkenin geleceğini tehlike altına alıyoruz.”

Teknoloji ve medya dünyasının dikkat çeken ismi M. Serdar Kuzuloğlu, teknolojinin doğru kullanımının hayatın her alanında kolaylıklar sunduğunu söyledi. Asıl konunun eğitimin niteliğinin gelişmesi olduğunu vurgulayan Kuzuloğlu, “Teknolojiye ayak uydurmak çok önemli, ancak eğitim sistemimizi geliştiremezsek, çocuklarımızı, gençlerimizi doğru yetiştirebilmek için yöntemlerimizi ilerletmezsek hiçbir teknoloji bize daha iyi nesiller yetiştirebilmek için yardımcı olamaz. Teknoloji destekli eğitim meselesinde asıl özne hala eğitim, teknoloji ve yapay zeka ise bu işin sadece tamamlayıcısı. Asıl öncelik eğitimin içeriğini, amacını ve vaatlerini gerçekleştirmek olmalı, aksi halde yapay zeka konuşmak hoş, kozmetik bir faktör olarak kalacak. Yapay zekanın sağlayacağı en büyük fark, eğitimdeki standartlaşmanın, kalıplaşmanın esnetilmesi olabileceğini ve eğitimi kişiye, kişinin kendi becerilerine, hedeflerine göre özel bir hale getirebileceğini unutmamız gerekiyor. Yapay zekanın daha emekleme çağında olduğu bu dönemde diplomalar 40- 50 yıl geçerliğini koruyamaz. Bu yüzden yaşam boyu öğrenme, gelişme şart, sürekli kendimizi geliştirmek, yeni yetkinlikler kazanmak zorundayız” diye konuştu.

“Teknolojiyi yönlendirenler kazanacak"

Dr. Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan ise sunumunda yapay zekanın eğitimde büyük avantajlar ve fırsatlar sağlayabileceğini belirtti. Yapay zekanın özelleştirilmiş eğitim alanında çok güzel fırsatlar sunabileceğini vurgulayan Mertcan, “Yapay zekanın sunabileceği katma değerli işler ve fırsatlar için çok daha fazla şeyler görebileceğimiz önümüzde bir 5 yıl var, ilerisi ise çok daha farklı olacak. VR teknolojileri ve yapay zeka konusunda dünyada kısa sürede çok hızlı gelişmeler yaşandığını, teknoloji sayesinde insanlığın geçmiş yıllarda hayal edilen birçok şeyi gerçekleştirdiğini, bu yüzden teknolojinin sınırsız gelişimine ayak uydurulması gerektiğini bilmeliyiz. Teknolojiyi yönlendirebilen ülkeler arasına girmemizi sağlayan çalışmalara imza atılması gerekiyor" dedi.

“Yapay zekada bilgilerin kontrolü çok önemli"

Teacher X kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül de, yapay zekanın eğitimde çok ciddi fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ergül, “Yapay zeka bir araç değil, yeni bir boyut, yeni aktördür. Yapay zeka diğer teknolojilerden çok daha farklı. Yapay zeka eğitimde birçok fırsatlar sunuyor, öğretmenlerin iş yükünü azaltırken, öğrenciler de çok ciddi bir veri sahibi olabiliyor. Yapay zeka eğitimi gelecekte çok farklı yerlere götürecek. Eğitim alanında kullanılabilecek çok değerli yapay zeka programları mevcut, ancak bu programlardan bilgi alımı yaparken doğru filtreleme yapmak, konuların doğruluğundan emin olmak çok önemli” dedi.

Programın son konuşmacısı Prof. Dr. Sinan Canan ise, insanın temel özelliklerinin ve kazanması gereken beceriler konusunun yapay zeka çağında daha önemli hale geldiğini söyledi. Prof. Dr. Canan, “Yapa zeka henüz emekleme aşamasında, ama çok kısa sürede hayallerimizi aşacak bir gelişme gösterecek. Bu yüzden yapay zekayı iyi kullanmamız lazım, ama insanın her zamankinden daha çok kendini bilmesi, kendini anlaması, kendi hayallerine ilerleyecek donanımı edinmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

Yapay zekanın bütün eğitim anlayışını değiştirdiğini, değiştirmeye de devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Canan, “Nasıl, hangi yöntemlerle öğreteceğimizden daha çok insana yeni ne lazım, biraz bunu konuşmamız gerekiyor. İnsanın ne olduğunu konusunda net bir karara varamazsak ileride bu konuyu daha çok çok konuşacağız. Kendi geliştirdiğimiz bir teknolojiye bu kadar yoğun ilgi gösterirken, bu teknolojiyi oluşturan esas kompleks varlık olan insana biraz daha ilgi göstermeliyiz” dedi.

İnsanın kendi doğasını unuttukça kendisi için yaptığı her şeyin zararına olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan, “Aynı şey teknoloji ve teknolojik ürünler için de geçerli. Şu anda dünyadaki en önemli sorunlardan biri gençleri internet ortamındaki pornografik ve suç içeren içeriklerden korumak. İnsanların kendi yaptıkları ile arası çok iyi değil. İnsanı, diğer canlılardan ayıran şey hep teknolojiyi kullanmış olmasıdır. Yerinde kullanıldığı zaman günümüz teknolojisi hayatı kolaylaştırmak açısından çok iyi, ancak biz buna hazır mıyız? Bu soru sorulmalı” dedi. Prof. Dr. Sinan Canan, ‘Yeni Dünya Düzeni’ konulu sunumunda gelişen iletişim teknolojileri ile sosyal medyanın tüketim alışkanlıklarına etkisi gibi konularda açıklamalarda bulunurken bu dönemi ‘yapay zeka çağı’ olarak adlandırdı.

Programın atölyeler bölümünde ise ‘Eğitimde Yapay Zeka’, ‘Eğitimde Üretken Yapay Zeka Araçları İle Ders Tasarımı’ ve ‘Yapay Zeka ile Geleceği Aralayın’ konuları ele alındı.

Programda konuşmacılara adlarına TEMA Vakfı’na yapılan fidan bağışlarının sertifikaları takdim edilirken, kapanışta söz alan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Zafer Bulut ise, konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Hep birlikte çok verimli bir etkinlik gerçekleştirdik. Alanında birçok uzman isim bizlerle beraber oldu. Yapılan sunumlardan, yapay zeka ve eğitim konusunda hepimiz ilham aldık. Yapay zekanın ıskalanmaması adına, eğitim dünyasına ufuk açmak için böyle bir etkinlik düzenledik” diye konuştu.