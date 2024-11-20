Özel Bursa Kültür Okulları, 7 Aralık’ta gerçekleştireceği Edutalks etkinliğiyle eğitimde yapay zekânın dönüştürücü gücüne odaklanan ilham verici bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Türkiye çapında uzman isimlerin yer alacağı “Eğitimde Yapay Zeka: Geleceği Şekillendiren Buluşma” Edutalks programı Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde 7 Aralık’ta düzenlenecek. Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Bursa’da eğitim alanında her zaman ilklere imza attıklarını belirterek gerçekleştirdikleri etkinliklerde Türkiye’de ve dünyada tanınmış isimleri konuk ettiklerini söyledi. Dünyada özgün bir markayı oluşturduklarını ifade eden Zafer Bulut, “Akademik çalışmaların yanı sıra eğitimdeki gelişmeleri yakından takip ederek ulusal organizasyonlar düzenliyoruz. Eğitim teknolojilerini geliştirme yolunda öncü olarak çıtayı daima yukarı taşıyoruz” dedi.

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ise düzenleyecekleri “Eğitimde Yapay Zeka: Geleceği Şekillendiren Buluşma” etkinliğine büyük önem verdiklerini söyleyerek alanında uzman isimleri konuk edeceklerini belirtti. Özel Bursa Kültür Okulları olarak eğitimde yenilikleri her zaman takip ederek uyguladıklarını vurgulayan Yıldırım Bey Sırakaya, “Yapay zeka nedir ne değildir diyerek okullarımızda öğrencilerimize sağlıklı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Biz ‘Yaşayan Okul Konsepti’ni 2016 yılında uygulamaya geçirdik. Öğrencilerin ders zamanı dışında da vakit geçirecekleri yeni yerleri de bu kapsamda hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilecek etkinlik hakkında da bilgiler veren Yıldırım Bey Sırakaya, “Teknolojinin eğitime entgrasyonu, öğretim süreçlerindeki yenilikler ve yapay zekanın geleceği nasıl şekillendirdiği gibi konuları uzman isimlerle masaya yatıracağız. Teknoloji ve medya dünyasının dikkat çeken ismi M. Serdar Kuzuloğlu, sinirbilim ve insan davranışları üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Sinan Canan ve Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, vizyoner bakış açılarıyla bizlerle olacaklar” şeklinde konuştu.

Organizasyonun her yaştan kitleye hitap edeceğinin altını çizen Yıldırım Bey Sırakaya, “Eğitimde yapay zekanın devrim niteliğindeki etkilerini münazara ederken, katılımcılara yalnızca dinleyici olmanın ötesinde, ilham verici bir öğrenme deneyimi sunacağız. Etkinliğimizde yer alacak interaktif atölyelerle yapay zekanın sınıf ortamlarına ve bireysel öğrenme süreçlerine getirdiği yenilikleri bizzat deneyimleme şansı bulacaksınız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur da yapay zeka ve eğitim konularının önemine dikkat çektiği kısa bilgilendirmesinde, Özel Bursa Kültür Okulları’nın düzenleyeceği programla merak edilenlere ışık tutacağını dile getirdi. Pandemi sonrası özellikle çocuklarda yaşanan duygusal boşluğun yapay zeka araçlarıyla doldurulmaya çalışılmasının hızına dikkat çeken Doç. Dr. Yavuz Samur, Özel Bursa Kültür Okulları’nın hem Eğitimde Yapay Zeka: Geleceği Şekillendiren Buluşma” etkinliğiyle hem de kampüs içerisinde yapılan uygulamalar ve yeni alanlar için Özel Bursa Kültür Okulları’na teşekkür etti. Bademli Kampüsü’nde 7 Aralık’ta yapılacak etkinlikte yapay zeka ve eğitim konularını detaylı bir şekilde ele alacak bir sunum yapacağını da söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur tüm Bursalıları etkinliğe beklediğini söyledi.