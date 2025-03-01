Bursa’da 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın sonrası mahsur kalan ikisi çocuk, 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim, 3. Olgun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin sokak üzerinde oturduğu 3 katlı bir binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, mahsur kalan 4 kişiye yardıma koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.