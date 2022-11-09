Bursa’da soba kaynaklı çıkan yangında 8’i çocuk 9 kişi öldü. Merkez Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında 8’i çocuk 9 kişi öldü.

Bursa’da soba kaynaklı çıkan yangında 8’i çocuk 9 kişi öldü. Merkez Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında 8’i çocuk 9 kişi öldü.

Yangın 23.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Yangında bir anne, 8 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuklardan ikisinin anneye ait olduğu, altısının ise akrabalarına ait olduğu öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Canbolat, "Acı bir olay yaşıyoruz. 4 katlı binanın ilk katında 23.52 gibi Yangın olduğu anlaşılıyor. Maalesef tablo üzücü. 9 ceset var. 8’i çocuk 1’i anne. 6 tanesinin aileye ait, 2’sinin akraba olduğunu tespit ettik. Suriye kökenli insanımızı kaybettik. Üst katta oturan Suriye uyruklu bir aile de dumandan etkilenmiş, hastaneye kaldırıldı. Çocukların yaşı 3 ile 10 arasında. Ön tespitler sobadan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Savcılarımız bölgeye intikal ediyor." açıklamasını yaptı.