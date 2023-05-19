Bursa’da gelenekli sanatlardaki ustaların eserleri Yakin sergisi ile gün yüzüne çıktı.

Muradiye Kur’anı Kerim ve El Yazmaları Müzesi’ndeki İlmel Yakin, Aynel Yakin ve Hakkel Yakin Hüsn ü Hat sergisine ünlü Hattat Mahmut Şahin ve İlahiyat Profesörleri Mustafa Kara, Hasan Basri Öcalan araştırmacı Safiüddin Erhan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Sencide Teship Atölyesi öğretmeni Elif Birkan ve öğrencileri tarafından süslenerek hazırlanan ilim konuyu yazılar, sergiye katılanlar tarfından ilgiyle incelendi. Allah’ü Teala’yı bilmenin üç dürlü olduğunu, İlmel, Aynel ve Hakkel bu sebeple serginin ismini Yakin koyduklarını anlatan Birkan, 30 eseri oluştururken bu konuda uzman olan bir çok hocanında desteği olduğunu söyledi. Yazıların akrilik zeminler üzerine yazılıp altın ve guaj boyalar ile işlendiğini belirten Birkan, eserleri 2 yıla varan bir çalışmanın ürünü olarak bugün sergilediklerini aktardı. Elif Birkan’ın kendisi gibi sanatçı babası Muhammed Birkan’da teship çalışmalarının