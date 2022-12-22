Bursa’da aracın içerisinde uyuşturucu madde satışı bir kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’da aracın içerisinde uyuşturucu madde satışı bir kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Osmangazi SÖS Büro Amirliğine bağlı ekipler M.A. ve Ş.A. isimli şahısların araçla Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi üzerinde uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyerek takibe aldı.

Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan petrol içerisinde M.A.ve Ş.A isimli şahıslar madde ticareti yaptığı sırada suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 337 gram bonzai, 82.06 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca M.A’nın bir hafta önce Nilüfer ilçesinde gerçekleşen silahlı yaralamanın firarisi olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.