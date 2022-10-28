Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (35) ve H.G. (59) isimli şahısların İznik ilçesi Müşküle Mahallesi’nde saklandıklarını tespit eden ekipler, 2 farklı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.