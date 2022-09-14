Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı ihbar edilen kişilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu, yüklü nakit, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı ihbar edilen kişilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu, yüklü nakit, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 47,4 gram metanfetamin, 13,4 gram esrar, 23 adet kartuş, 31 bin 600 lira nakit para, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet pompalı tüfek,1 adet kurusıkı ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yapılan baskında, ikamette yakalanan H.C ve M.C isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.