Türkiye genelinde satış noktalarını hızla arttıran BİDAA, 60 yakın ürün yelpazeleriyle tüketicilere koruyucu madde içermeyen, sağlıklı ve pratik ürün çözümleriyle ihracatla uluslararası pazara açılma hedefini gerçekleştirecek.

Doybox Gıda firmasının BİDAA markası ve ’Geleneğin Pratik Tadı’ anlayışıyla EDT (Ev Dışı Tüketim) pazarında hızla büyüyor. Şubat ayında Türkiye genelindeki satış noktalarını 40’tan 70’e çıkaran firma, Uluslararası market zincirleriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde hızla yaygınlaşarak daha fazla tüketiciye ulaşmayı başardı. Firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Müge Gölcü, "Hem büyük şehirlerde hem de küçük yerleşim alanlarında her kesime hitap eden lezzetler sunuyoruz. Bu büyüme, tüketicilerin markamıza gösterdiği ilgi ve güvenin bir yansımasıdır. Yurt içindeki hızlı büyüme trendimizi, mart ayında yapmayı planlığımız ilk ihracatla yurt dışındaki hedeflerimize de emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Pratik ve Sağlıklı Yemek Çözümleri

60 yakın ürün yelpazeleriyle tüketicilere koruyucu madde içermeyen, sağlıklı ve pratik ürün çözümler sunduklarını vurgulayan Müge Gölcü, ürünlerinin, mikrodalga, fırın, airfryer veya tavada birkaç dakikada servis edilebilecek şekilde hazırlandığını ve buzdolabında eksi 18 santigrat derecede 180 gün saklanabildiğini söyledi. Gölcü, özellikle yemek yapmaya vakti olmayanların, yoğun çalışanların ürünlerimizle ev yemeklerine pratik ve sağlıklı bir şekilde ulaşabileceklerini de vurguladı. Müge Gölcü, ayrıca tüm işletmeler ve restoranlar için de maliyet kontrollü, sürdürülebilir, ekonomik, pratik ve sağlıklı yemek çözümleri sunarak bu alanda da önemli bir yer edindiklerini kaydetti.

Franchise Yöntemiyle Türkiye’ye Yayılma Hedefi

Öte yandan, Bursa Nilüfer 23 Nisan Mahallesi’nde geçen yıl açtığı ilk konsept mağazası ile Franchise yönetimine de başarılı bir başlangıç yaptıklarını belirten Gölcü, öncelikle Bursa da yeni mağazalar açarak Franchise yöntemiyle Türkiye genelinde büyüme stratejisini sürdüreceklerini söyledi.